«Ощущал это на собственной шкуре»: Фадеев о враждебности Украины к Донбассу

Фото: Tatarka FM

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Он отметил, что украинцев начали настраивать против русскоязычных людей уже давно.

Режиссер документального кино Максим Фадеев еще в детстве почувствовал враждебность Украины к Донбассу. Об этом он заявил в интервью Лилии Абрамовой (Татарка FM — Прим.ред.).

«Я ощущал это на собственной шкуре. Когда приезжал в Киев или в Днепр, и люди узнавали, что ты из Донецка, на тебя начинали смотреть с подозрением, с какой-то опаской», — вспоминает Максим Фадеев.

Фадеев рассказал о своем детстве, которое он провел в Донбассе, в городе Славянск. По его словам, в 2004 году он впервые почувствовал враждебность со стороны Украины. Он уверен, что там постепенно происходило расчеловечивание людей. И это привело к трагической развязке.

Также в интервью режиссер рассказал о своем документальном фильме «У края бездны», снятый в самом пекле боев за Мариуполь. Он вышел на экраны в начале этого года. В нем Фадеев показал ужасную реальность, которую, по его мнению, обязан увидеть каждый и оценить, какой вклад вносят наши бойцы, чтобы наступил мир.

Кроме того, Максим Фадеев поделился с Лилией Абрамовой тем, что в будущем хотел бы снимать кино о спокойной и мирной жизни. Он признался, что десятилетняя работа в зоне боевых действий, к сожалению, уже нанесла урон его психологическому здоровью.