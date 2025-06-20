Новые выбросы мазута зафиксированы на побережье Анапы

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Загрязнение было обнаружено в районе поселка Джемете.

Новые выбросы мазута были обнаружены на побережье Анапы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Мелкую фракцию нефтепродуктов обнаружили и оперативно убрали муниципальные команды во время ежедневного утреннего мониторинга», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Работы по очистке проводились на Центральном пляже Анапы, а также у береговой линии поселка Джемете.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту первого судна находилось 13 человек, на втором — 14. К сожалению, один из членов экипажа погиб. Остальные были спасены. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Авария привела к разливу нефти — экологической катастрофе. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В результате ЧП топливо добралось до пляжей Анапы, где его обнаружили на берегу. Также пятна от мазута появлялись в Севастополе.

Так, глава Росприроднадзора Светлана Радионова в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) отметила, что ситуация на пляжах Анапы по-прежнему остается напряженной. Как указала глава ведомства, вопросы по утилизации вывезенного в ходе ликвидации последствий аварии песка обсуждаются еженедельно.