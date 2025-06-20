Умер звезда бразильского сериала «Клон» Франсиску Куоку

Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001 г.

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В мелодраме он сыграл падре Матиолли.

Звезда бразильских сериалов «Клон», «Новая жертва» и «Тропиканка» Франсиску Куоку умер 19 июня. Об этом сообщает CNN Brasil.

Актеру было 92 года. Российские зрители, вероятнее всего, помнят его по яркой роли падре Матиолли в «Клоне». В этой мелодраме он сыграл священника и близкого друга доктора Алибьери.

Его коллега по сериалу — Джованна Антонелли, сыгравшая в мелодраме Жади — написала трогательную публикацию. В ней она отдала дань уважения талантливому человеку с большой буквы.

«С уходом Франсиску Куоку телевидение потеряло красивую часть своей истории. Он был человеком, который сквозь десятилетия нес талант, элегантность и умел выразить все одним лишь взглядом — без лишних слов. Он был героем-любовником, драматическим актером, комиком… Был велик. И именно таким его будут помнить всегда как одного из величайших», — говорится в посте.

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