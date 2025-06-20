Десятки соглашений уже заключены на ПМЭФ-2025

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru

Зарубежных партнеров России привлекает сотрудничество в рамках БРИКС

Интерес к России со стороны зарубежных партнеров — все выше. Иностранные компании привлекает не только сотрудничество в рамках БРИКС, но и прямые контакты с нашими регионами. Так, например, совместную работу обсуждают африканская Кения и совсем далекая от нее Республика Коми. Об этом и других перспективных проектах — в репортаже корреспондент «Известий» Алексея Полторанина.

На Петербургском экономическом форуме языковой барьер совсем не помеха для участников. Торговцы алмазами из ЮАР пробуют плести игольные кружева у мастеров из Рязани.

Кению привлекает Коми — хотя что между ними может быть общего? Оказалось, кофе. В жарком государстве его выращивают, а в северном регионе нашей страны обжаривают. И сейчас Кения как раз в поиске новых партнеров.

«У нас есть фермеры, которые выращивают кофе, но они не имеют рынка, поэтому если мы получим инвесторов — это значит, что мы принесем жизнь нашему молодому населению», — рассказал представитель Национального собрания Кении Катерин Оманио.

Знакомства на форуме — это залог не только для будущих экономических, но и культурных связей.

В павильонах очень много иностранцев. Прямо на ходу некоторые ведут переговоры, вот представители Ганы и ростовского университета фотографируются, а перед этим обменивались визитками.

Суммы сделок раскрывают не все, но инвестиции огромные — только у некоторых регионов почти на полмиллиарда рублей. А если говорить в общем — в этом году планка сделок превысит семь с половиной триллионов рублей. Крупные контракты Россия планирует подписать, например, с Индией.

«Конечно, речь идет не только о связях между Индией и Россией, но и о возможности взаимодействовать с остальным миром через Россию — включая Латинскую Америку и Африку. Сотрудничество в рамках БРИКС на этом форуме просто удивительное, особенно с учетом открывающихся здесь возможностей», — сказал президент Индийской палаты международного бизнеса (ICIB) Манприт Сингх Наги.

Приглашенная страна в БРИКС Саудовская Аравия за последние три года открыла для себя путешествия в Россию — только в первом квартале этого года в нашу страну приехали почти 10 тысяч туристов. И туропоток будут наращивать.

«Мы изучаем все регионы. Один из интересующих, Тверь, мы пойдем и посмотрим, изучим стенды. У меня там встреча с губернатором», — сказал основатель международной туристической корпорации Бонгаджи Фаузи Али.

Зарубежных гостей к стендам заманивают горловым пением.

Оригинальными подарками, а еще, конечно, новинками отечественного автопрома. Власти Зимбабве ведут переговоры о возможной сборке наших машин у себя на родине.

На форуме подписывают соглашения не только с иностранными партнерами, большие контракты заключают российские регионы и отечественные фирмы.

В павильонах можно изучать географию. Башкирия, Челябинская область, вот Смоленская. Регион привез первый отечественный гидроцикл.

В дни международного экономического форума меморандум о стратегическом партнерстве подписали Автоваз и Т-Банк. Две компании будут вместе развивать дистанционные каналы продаж. Через сервис Т-АВТО уже можно онлайн приобрести автомобиль, и его доставят до вашего дома — клиентам доступен весь модельный ряд машин LADA.

«Это же сервис полной покупки, не только заказа автомобиля. Это и финансирование, это и страхование. Все сервисы, которые есть в T-Банке, сейчас доступны клиентам при покупке автомобиля LADA», — сказал директор по развитию сегмента авто в Т-Банке, гендиректор «Т-Авто» Денис Мусиенко.

Т-Банк и Автоваз объединят усилия в разработке и внедрении новых технологических решений в автомобильном секторе.

«Мы продолжаем развивать наши онлайн-продажи с нашими партнерами T-Банка. Всего было реализовано уже — с момента нами созданного онлайн-портала, через который мы продаем машины», — уже более шести с половиной тысяч», сказал вице-президент по продажам и маркетингу ОАО «Автоваз» Дмитрий Костромин.

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» на форуме подписывает инклюзивный договор с Агентством стратегических инициатив.

Документ — часть масштабного проекта «Открыто для всех». В нем уже более полутора тысяч разных компаний. Поддержка от «Столото» — важный шаг к созданию безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

«Мы таким образом берем на себя обязательства развивать сотрудничество в сфере инклюзии, трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, а также развитие и поддержка спорта для этой категории граждан. Потому что для них это не просто история про мотивацию, про дух, про здоровье, а также это про возможность их социальной интеграции в общество», — сказала директор по спонсорству и КСО S8 CAPITAL Оксана Тумбан.

Окончательные цифры по числу гостей и сумм инвестиций озвучат в последний день. Журналисты ждут новых финансовых рекордов.