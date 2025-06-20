Мыть или не мыть: как избавить мясо от патогенов перед приготовлением

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые способы обработки продукта весьма сомнительны.

Мытье не способно избавить мясо от патогенов, хотя его поверхность, уверяют эксперты, точно ими загрязнена. Как решить проблему? Об этом с журналистами портала Lenta.ru поговорил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Эксперт заверяет, мытье обычной водой не поможет, а сделает хуже. Брызги только распространят бактерии — на посуду, столешницу и даже руки человека.

«Простое промывание под краном не уничтожит этих микробов», — уточняет Кутушов.

Справиться с задачей — очисткой продукта от патогенов — способен только правильный способ приготовления мяса.

«При правильной температуре, которая должна достигать не менее 70–75 градусов во внутренней части продукта, большинство болезнетворных микроорганизмов уничтожаются», — поясняет эксперт.

Этот способ бесполезен только в одном случае — если на ужин у вас стейк с кровью (собственно, опасна может быть любая степень прожарки, кроме well done. — Прим. ред.). В этом случае нужно быть уверенным в качестве продукта, в ответственности производителя.

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