Белки и ежи: какую страшную опасность таит в себе фауна столичных парков

Фото: 5-tv.ru

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Укус животного может быть смертелен.

Увидев в столичном парке белку и ежа не нужно пытаться погладить их. О том, к чему такой контакт может привести, в беседе с журналистами портала URA.RU рассказала врач-эксперт лаборатории Александра Филева.

Специалист напоминает: не пытайтесь покормить белку! Конечно, животные эти стали практически ручными, они смело подходят к гуляющим в парках жителям столицы и легко берут из их рук угощения. Но любое неловкое движение может белку напугать и тогда она либо сбежит, либо укусит.

Второй вариант развития событий имеет вероятность оказаться смертельно опасным для человека. Белка может переносить лептоспироз, а также бешенство. Первое без должного внимания со стороны врачей приведет к серьезным поражениям печени и почек, последнее, и вовсе, смертельно, если в самое ближайшее после укуса время не сделать нужный укол.

Ежи также могут быть переносчиками бешенства. Кроме того, эти милые создания способны «наградить» человека сальмонеллезом и грибковыми инфекциями.

Ранее 5-tv.ru писал, как защитить себя после укуса пчелы. Он тоже может быть смертельным…