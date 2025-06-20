Врач-терапевт назвал главные симптомы приводящих к слепоте болезней

Фото: 5-tv.ru

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Признаком глаукомы могут стать самые безобидные на первый взгляд состояния.

Лопнувшие сосуды глаз могут быть признаком глаукомы. Главные симптомы заболеваний, приводящих к слепоте, назвал в беседе с Lenta.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Среди самых основных признаков, помимо лопнувших сосудов, эксперт назвал покраснение склеры, отек роговицы, общее снижение качества зрения, даже боли в голове, особенно в области над бровями. Кроме того, человек, у которого могут в скором времени диагностировать глаукому, нередко видит ореол вокруг различных источников света.

Не менее тревожный диагноз — катаракта — может быть у пациента, который видит окружающий мир словно в тумане, размытым.

Последнее заболевание в списке эксперта — ретинопатия или атрофия зрительного нерва. В этом случае на начальной стадии человек, вообще, может не наблюдать никаких симптомов. Уже далее пациенту начинают мешать пелена и плавающие пятна перед глазами.

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