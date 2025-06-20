Су-25 работают на малых высотах. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Боевые самолеты ударили по бронетехнике неприятеля.

Экипажи самолетов Су-25 группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски ракет выполнялись с малых высот. Уничтожена также и живая сила ВСУ.

Самолеты, после выполнения задачи, вернулись к точке старта, чтобы пройти необходимые инженерно-технические процедуры перед повторным боевым вылетом.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.