Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Найти цель расчету орудия помогли разведывательные БПЛА.

Расчет САУ «Гиацинт-С» ударил по позициям ВСУ и уничтожил миномет на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Найти цель артиллеристам помогли разведывательные БПЛА. Координаты оперативно были переданы расчету «Гиацинта». Миномет был поражен серией выстрелов осколочно-фугасными боеприпасами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.