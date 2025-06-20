Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Артист, еще недавно выдвигавший теории о неполноценных личностях, как будто доказывает — уж у него-то нет поводов сомневаться в себе.

Певец, актер, музыкант, на аккордеоне игрец и просто красавец. На вечеринках в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Алексей Воробьев продемонстрировал весь спектр своих талантов, исполнив несколько разноплановых композиций — от строчек «Под южным небом мы расстанемся с тобой» до хита вне времени Feeling Good Нины Симон.

На одном мероприятии исполнитель представал перед зрителями закатав рукава рубашки (конечно, с расстегнутой верхней пуговицей), на другом — в тугом черном костюме, вытанцовывая в такт сложным ритмам, звучание переносило зрителей то в болезненно-романтичный советский фильм, то на высокоранговый джазовый концерт. И очевидно, именно таким высокоранговым музыкантом чувствовал себя Воробьев, уверенно ухмыляясь в сотни объективов, направленных на него.

Вечером 19 июня певец успел выступить в «Гранд Отеле Мойка 22» на афтерпати «ПМЭФ-2025», а также на вечеринке Independent Media.

Еще несколько месяцев назад певец доказывал общественности, особенно почему-то женской ее части, что в вопросах человеческой значимости он кое-что понимает. В частности, когда объяснял подписчицам в соцсетях, что пока они наносят макияж перед выходом из дома, не имеют права считаться полноценными личностями. А потом еще выдвигал список требований к будущей жене, сравнивая ее с автомобилем.

Тонны хейта ему были обеспечены незамедлительно, даже извиняться пришлось. Наносил ли Воробьев сценический макияж перед выходом на сцену «Гранд Отеля Мойка 22», проверить не представилось возможности, но стоит отметить — перед зрителем он выкладывается как полноценный артист. Как минимум, в мастерстве его никто не упрекнул. Извинения приняты.

Примечательно, что после скандала жену себе Воровьев все же нашел. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая дама оказалась достойной певца и почему он все еще скрывает их уже официальные отношения.