Гадюка на вашей даче: как правильно убраться на участке во избежание встреч с ядовитой змеей

Фото: © РИА Новости/Игорь Подгорный

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Существуют и строги правила о том, что делать, если вас укусили.

Встреча с ядовитой змеей во время поездки на дачу — не такая уж и редкость. Но куда тревожнее, если эта встреча состоялась на вашем дачном участке. Портал URA.RU рассказывает, как сделать так, чтобы не наткнуться на гадюку на пороге собственного дома.

Змей привлекают захламленные участки. Чтобы прогнать гадюк подальше от дома, необходимо сделать уборку — скосить траву, собрать валяющиеся по участку сухие ветки и строительный мусор, выкорчевать пни, убрать старые деревья.

Что делать при укусе змеи

Надо запомнить раз и навсегда три главных запрета: нельзя высасывать яд, нельзя разрезать место укуса, нельзя перетягивать жгутом укушенную конечность.

Человек, который пострадал от встречи со змеей должен по возможности не двигаться. Буквально: лечь и ждать скорую помощь. Меньше движений — меньше интоксикация.

А как избежать встречи со змеей в лесу? Об этом уже ранее сообщал 5-tv.ru. Собираясь в лес, где могут водиться змеи, лучше всего надевать закрытую одежду и резиновые сапоги.