Ракета Starship взорвалась перед запуском
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Фото, видео: Reuters/TheRocketFuture via X; 5-tv.ru
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К ЧП на испытании привел отказ оборудования.
По-настоящему жарко этой ночью было в Техасе. Там во время подготовки к запуску взорвалась очередная надежда Илона Маска на полет к Марсу.
Starship S36 готовили к десятому летному испытанию. Детонация произошла через полчаса после начала заправки ракеты.
То есть опять проблемы в топливной системе. Именно из-за таких поломок провалились уже шесть из десяти испытаний.