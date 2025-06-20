Ракета Starship взорвалась перед запуском

Фото, видео: Reuters/TheRocketFuture via X; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К ЧП на испытании привел отказ оборудования.

По-настоящему жарко этой ночью было в Техасе. Там во время подготовки к запуску взорвалась очередная надежда Илона Маска на полет к Марсу.

Starship S36 готовили к десятому летному испытанию. Детонация произошла через полчаса после начала заправки ракеты.

То есть опять проблемы в топливной системе. Именно из-за таких поломок провалились уже шесть из десяти испытаний.