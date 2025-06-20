Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Французские журналисты опубликовали большой материал о нацистах на Украине.

Французская газета Le Monde шокировала жителей Пятой республики опубликовав сенсационное расследование о боевиках Вооруженных сил Украины. Многие из них как раз проходили подготовку во Франции, но теперь получается, что у ВСУ целые подразделения нацистов. В качестве примера приводится Третья штурмовая бригада.

Журналисты внимательно изучили сотни профилей боевиков бригады. Проанализировали символику, шевроны, лозунги и пришли к шокирующим для себя выводам.

«Вот этот боец, например. Небольшой поиск — и мы находим фото с татуировкой свастики на груди или снимок, где он демонстрирует нацистское приветствие. Эти символы использовались эсэсовцами, в частности, дивизией, отвечавшей за охрану концлагерей», — говорится в материале.

По данным Le Monde, солдаты этой бригады являются преемниками печально известного батальона «Азов»*. В России он уже давно признан террористическим, и вот теперь, похоже и до французов доходят истинные цели СВО и значение слова «денацификация».

Тем более, что в своем расследовании журналисты напоминают о Второй мировой войне, когда Франция была захвачена фашистами, сражалась с оккупантами. А теперь, спустя 80 лет, снабжает нацистов оружием и деньгами.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.