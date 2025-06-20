Москва и Киев снова обменялись пленными: как это было

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Борт с российскими бойцами накануне приземлился в столице.

Сегодня состоялся еще один обмен пленными между Россией и Украиной. Несколько десятков бойцов уже этим вечером прилетели в Москву. Некоторые из них находились в плену даже не месяцы, а годы. И много могут рассказать об ужасах, которые пережили. Одним из первых с ними побеседовал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Несмотря на непростые погодные условия — сильный ветер, периодически мелкий дождь — самолет с группой наших бойцов совершил посадку на аэродроме. Всех очень ждут дома. Многие уже успели созвониться с родными. До долгожданной встречи осталось совсем чуть-чуть.

Трап опускается. С флагами, они выходят на родную землю. Кто-то с трудом сдерживает эмоции. Встает на колено.

Семь месяцев, год и два месяца, два года — сроки, которые наши бойцы были в плену у врага у всех разные. Все это время они не слышали своих близких.

«Обменялись — только прилетели. Смотри новости. Прилетели, все нормально! Живой-здоровый», — говорит военнослужащий Сергей.

Сергея дома ждут двое детей и жена, они еще не знают, что он вернулся. Владимир тоже хочет скорее оказаться рядом с семьей. Говорит, первым делом попросит приготовить его любимое блюдо. Свой срок в плену — год, два месяца и два дня — запомнит на всю жизнь. За это время сменил несколько лагерей.

«Одиннадцать месяцев непередаваемых подвалов украинских. Там много чего хотели: и информацию, и в РДК (Русский добровольческий корпус*) хотели заслать. Кого-то вербовать пытались, кого-то голодовкой», — вспоминает страшные дни военнослужащий Владимир.

Бойцы рассказывают: ВСУ пытались сломить дух, но эффект получился обратный.

«Вернулся домой, живой, здоровый. Будем работать дальше», — говорит военнослужащий.

«То есть, вы сейчас передохнете немного и на передовую?» — спрашивает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Так точно», — без сомнений отвечает боец.

Многие уже заявили, теперь, после плена, у них с врагом свои личные счеты.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.