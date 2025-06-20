В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
В Крыму открыли памятную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Олег Зайковский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ее разместили в школе, где учился журналист.
О чести, храбрости и долге говорили сегодня в Крыму на открытии памятной таблички погибшему в зоне СВО корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку.
Мероприятие прошло в школе, где Саша учился. Его родители признались, что церемония для них хоть и тяжелая, но необходимая.
На днях им передали Орден Мужества, который был присвоен сыну посмертно. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в марте при обстреле со стороны украинских боевиков.