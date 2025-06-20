Фото, видео: ВКонтакте/Новое Радио/wall-106042931_940283; пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

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Певица призналась, что была «дичайше задета» высказываниями коллег-мужчин о женщинах.

Популярная певица и блогер Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, стала новым гостем подкаста «НеДудь» на «Новом Радио».

В полуторачасовом интервью, эксклюзивно предоставленном авторами 5-tv.ru, исполнительница обсудила с ведущим Никитой Никитиным свои музыкальные планы, новый образ жизни, а также актуальные вопросы из информационного поля. В частности, наделавшие много шума признания певца Алексея Чумакова и актера Виталия Гогунского об их отношениях с женщинами и к женщинам.

Как отметила Mia Boyka, она была «дичайше задета» высказываниями коллег по шоу-бизнесу. Оба они осуждали противоположный пол за некоторые, как им кажется, распространенные черты характера и поведение. Например, Гогунский предложил создать «комнату для месячных», а Чумаков заявил, что выбирал жену по принципу «вдул бы или нет».

«Просто скажу, что хочется, чтобы мужчины ценили своих женщин. Есть девочки, у которых такой же характер, как у меня, взрывной, и они могут за себя постоять. А есть девочки, которые думают, что их „поезд ушел“, или она любит, или она себя накрутила, что считает подобное нормальным. Хочется попросить мужчин, чтобы вы обратили внимание на то, как ведете коммуникацию с женским полом», — сказала артистка.

Кроме прочего, Mia Boyka нашла чем упрекнуть и сильный пол. Певица посетовала, что в нынешних реалиях ей не хватает романтичных жестов от мужчин.

А чтобы напомнить, какие еще требования выдвигает к своим избранницам Виталий Гогунский, у 5-tv.ru есть небольшой материал — о том, как актер запретил женщинам грустить.