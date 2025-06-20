Энергетическая безопасность и свобода слова: итоги второго дня ПМЭФ-2025

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru

В залах экономического форума кипят оживленные дискуссии.

В Петербурге в эти дни говорят о взаимовыгодных партнерствах. На международном форуме подписывают миллиардные контракты, на полях проходят деловые встречи. В залах кипят дискуссии.

Сегодня, пожалуй, самый интересный диалог произошел, когда в одном помещении собрались все основные финансисты страны. Глава Центробанка, министр финансов, министр экономического развития — именно им надо задавать вопросы о том, что будет с российской экономикой. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит тему.

Казалось бы, экономическая активность прямо на полях форума. Вот спрос — гигантская очередь, вот предложение — футболки с цитатами Владимира Путина и Сергея Лаврова. Но прибавки к ВВП никакой — раздают бесплатно.

Просто прибавка информационная. Так республика Башкортостан привлекает гостей на свой стенд. Сейчас самое время. На второй день работы форум официально открывается.

На центральной пленарной сессии сразу разговор о глобальном. Всю мировую экономику штормит. Торговые войны, развязанные США, новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Рынки — и особенно энергетический — реагируют нервно. Цена на нефть бросается из крайности в крайность. Но страны-экспортеры, включая Россию, готовы.

«Сейчас, как вы знаете, на протяжении последних трех месяцев было принято решение о частичном увеличении ранее принятых добровольных сокращений. И это все основывается на анализе и на мониторинге текущей ситуации», — говорит Александр Новак, заместитель председателя Правительства РФ.

Российский энергетический потенциал востребован во всем мире. И даже в Европе еще остаются трезвые головы. Глава МИД Венгрии подтверждает «Известиям»: Будапешт будет бороться с решением ЕС полностью запретить импорт российских энергоносителей.

«Если вы отключите российские источники энергии, оставшихся мощностей будет недостаточно для снабжения страны. Ни в том, что касается газа, ни в том, что касается нефти. Мы будем бороться против этого предложения Еврокомиссии до тех пор, пока это будет необходимо», — говорит Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

Но форум этот уже давно не про Европу. Россия укрепляет связи со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Здесь много говорят о логистике завтрашнего дня. Юго-Восточную Азию очень привлекает российский Северный морской путь.

«Северный морской маршрут для нас более удобен, поскольку, если говорить об этих путях — о направлении в Мумбаи, затем в Янгон, а оттуда в страны Южной Азии — это куда быстрее для нашей страны», — говорит Мья Тун У, заместитель премьер-министра, министр транспорта и коммуникации Мьянмы.

«Нам важны и сухопутные, и морские маршруты — любые возможные. Так что Лаос полностью поддерживает любые инициативы, способствующие торговле между Лаосом и странами ЕАЭС», — говорит Салемсай Коммасит, заместитель премьер-министра Лаосской Народно-Демократической Республики.

Глобальный Юг готов работать с Россией. Но важно разобраться с собственными проблемами. Инфляция, риск переохлаждения экономики, замедление инвестиций из-за высокой ключевой ставки — об этом на главной финансовой сессии. Главы Центробанка и Минэкономразвития разошлись в оценках.

«Это выход из перегрева… У нас экономика спроса росла, а экономика предложения отставала. Оттуда и перегрев, и инфляция», — объясняет Эльвира Набиуллина, председатель Банка России.

«По индикаторам, мы, в общем, уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — отмечает Максим Решетников, министр экономического развития РФ.

Но министр финансов Силуанов поясняет «Известиям»: выход есть — структурная перестройка экономики.

«Речь идет, в первую очередь, конечно, о технологическом сдвиге, о технологическом суверенитете нашей страны. На это направлены и ресурсы, и все меры, которыми занимается правительство. Вот это основа экономического роста и новых инвестиций в экономику», — подчеркивает Антон Силуанов, министр финансов РФ.

Над привлечением инвестиций на форуме активно работают. Акционерный Банк «РОССИЯ» заключил соглашение с госкорпорацией развития ВЭБ. РФ. Банк предоставит финансирование в размере десяти миллиардов рублей. Эти средства пойдут на важные инфраструктурные и социальные проекты.

«Мы должны примерно удвоить наш портфель, наш объем деятельности, наш объем проектов за 5 лет. Естественно, можем его удвоить, только если будем активно вовлекать в него коммерческие банки. Банк „РОССИЯ“ присоединяется к рамке фабрики проектного финансирования и сможет напрямую участвовать в этой фабрике», — отмечает Алексей Мирошниченко, первый заместитель председателя, член правления ВЭБ. РФ.

Амбициозные планы — отличительная черта петербургского форума. И для их реализации у участников есть все возможности.