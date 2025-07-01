Побег из теплой спальни: секреты мам и пап по воспитанию сложного чада

Фото, видео: Пресс-служба OKKO; 5-tv.ru

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Иногда быть рядом с тем, кто протестует против тебя — ценнее, чем оказывать поддержку просящим о ней!

В период «взросления» сложности никого стороной не обходят — детям тяжело бороться со всем и всеми вокруг, а родителям оставаться в этот момент их ближайшим другом! Что делают послушные умницы, когда вырастают, как не упасть в пропасть под названием «ограничения», и есть ли метод, который поможет из подростка воспитать человека, — селебрити эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Что-то положительное».

Обычно, те, кто рано вкусил свободу и ее «тусовочно-подростковые» прелести, своих детей стараются воспитывать, как им кажется, с большим умом и внимательностью, нежели это делали их родители! Но, без сомнений, горе случается от ума. И, если кажется, что трудности переходного периода — бич многих родителей. То на самом деле настоящая сложность поджидает «тихих» детей и, возможно, их домашних!

«Мне кажется, у меня не было детства, потому что я всегда училась и меня очень строго воспитывали — в ежовых рукавицах. Может, поэтому всегда хотелось сбежать. Но зато потом, когда поступила во ВГИК, началась веселая тусовая жизнь в общежитии!» — делится актриса Евгения Короткевич.

Наверное, нет подростка, который не проживал бы внутри себя океан эмоций, бурю фантазий и крушение кораблей. По причине того, что в переходном возрасте особо активно и быстро созревают сразу и дух, и личность — человек уходит, так или иначе, «в себя». Да, поведение может быть абсолютно разным — открытый протест, затишье, но это лишь внешние факторы. Настя — героиня сериала «Что-то положительное», ощущает себя в тени семьи. Она немного меркнет на фоне крутой старшей сестры, харизматичного парня и не может поделиться этим с подругой, потому что та намного «правильнее» ее. Ей кажется, что она какая-то не такая хорошая, красивая, любимая для своего окружения, поэтому часто проживает все краски и значимые для души эпизоды одна, интерпретируя свой мир на бумаге. Рисунки — ее вторая сторона жизни. На самом то деле, подростки жутко голодны до внимания. Всего-то лишнее «я тебя люблю» от мамы, комплимент или приятный жест в виде пиццы превращается для зреющей личности из бытовых обыденностей в роскошь, охота за которыми выглядит, как бунт! Поэтому две полоски в тесте на беременность для еще совсем юной девчонки, при ее самоощущении ненужности, становятся и правда чем-то положительным — способом быть замеченной.

Еще один популярный детский лайфхак по привлечению внимания — уйти из дома «навсегда»! Многие звезды закричали восторженное «да» на вопрос про побег из тепленького очага на холодные пустоты улиц. Главное — подальше от родителей, которые должны непременно прибежать с извинениями!

«Я в детстве написала записку, что ухожу навсегда, но меня очень быстро нашли, потому что недалеко ушла! Час, два, три — они меня догнали», — смеется актриса Анастасия Имамова, вспоминая прошлое!

Эмпатам сложностей, даже с самым понимающим подростком не избежать. Ведь когда близкому человеку непросто — душу сразу начинает тянуть, а мысли бегают по голове в поисках ответа на очень риторический вопрос: «А как же помочь?»

Актриса Мария Кошина поделилась, что переходный возраст не всегда приживается через бунтарство и открытое причинение дискомфорта домочадцам. Иногда этот период — то самое затишье, в которое поддержка родных, хоть и не просится, но сильно нужна. Напоминаем, актрисе недавно исполнилось 19.

«Только сейчас начинаю выходить из трудного возраста. Моя подростковость ушла не в сторону бунта, а в сторону самокопания. Важно в этот период не наказывать, а быть в диалоге с ребенком! Вот у меня все очень открыто с мамой, я ее люблю!» — комментирует свое взросление Кошина.

Продюсер сериала Гавриил Гордеев тоже добавил, что именно мама смогла найти нужный ключик к его каменеющему подростковыми трудностями сердцу.

«Я сам был не очень лучезарным подростком, в какой-то момент были протестные настроения. Казалось, что родители не понимают. Но здесь большая заслуга мамы, которая в самый тяжелый момент оказалась моим другом!» — вспоминает Гордеев.

На самом деле, родителям, которые в прошлом побывали в роли юного бунтаря, очень сложно не искушаться на ограничения для своего ребенка. Им кажется, что они именно воспитательными мерами смогут заковать детей в оковы, которые спасут их от всех бед и шалостей, которые настигли их самих в подростковый период.

Юлия Волкова не скрывает, что рано стала самостоятельной и познала прелести свободы, уехав в 15 от родителей. Но своих детей даже мысленно не допустит до таких приключений:

«Я в 15 просто уехала в Москву учиться и не вернулась. С моими детьми это не обсуждается. Не позволю!»

Воспитывать все всегда будут по-разному, ведь искушения, установки и опыт уникальны у каждого человека. Становление из подростка во взрослую крепкую душой натуру — этап не из легких, ведь открываются новые грани внутреннего и внешнего человеческих тел — ментального и физического. В такое время со своим ребенком можно стараться много и честно разговаривать, смотреть правильные фильмы и «заражать» своим уже зрелым поведением и мыслями. Что-то из этого точно зацепит вашего подрастающего! Главное направить, а самокопание абсолютно нормально в любом ключе, ведь если у нас нет глубин, то какие могут быть высоты?

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