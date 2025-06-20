Живи, сохраняя покой: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 по 29 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Большая часть недели проходит под девизом: «Пойду посплю — так от меня вреда меньше». Неделя начинается со дня «Истинной потери», который лучше провести, максимально прижав уши.

Всю бурную и кипучую деятельность планируйте на четверг — это день со скрытыми бонусами. Выходные будут тихими.

Понедельник, 23 июня 2025 года

День Водной Свиньи

5-tv.ru

Не слишком удачное начало недели для трудоголиков. Понедельник не только день со слабой Ци из-за того, что это последний день 60-дневного цикла Цзя Цзы. Но это еще и день истинной потери.

Такие дни обычно лучше всего делать выходными. Вялые, неподдерживающие энергии обусловлены еще и тем, что это день поражения шести императоров.

Самое лучшее, что можно придумать в этот день — отдых без больших надежд на поддержку энергий.

Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

Вторник, 24 июня 2025 года

День Деревянной крысы

5-tv.ru

Крыса идет против энергий месяца, и из-за этого конфликта что-то создать с поддержкой энергий такого дня точно не получится. Структура дня вязкая, тягучая, способствует медленному завершению процессов.

Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

Среда, 25 июня 2025 года

День Деревянного быка

5-tv.ru

День не предвещает ничего хорошего, поскольку хороших звезд на него не хватило. Структура «Солнечный мистик под наказанием» печально известна как пособник ссор, драк, судебных разбирательств из-за имущества и финансовых потерь.

В такой день старайтесь вести себя как можно тише, занимайтесь рутиной и не ввязывайтесь в сомнительные активности.

Совет: вы столкнулись с серьезным препятствием. Решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.

Четверг, 26 июня 2025 года

День Огненного тигра

5-tv.ru

Прекрасный день для большинства дел. Множество счастливых звезд сияют и поддерживают все начинания, связанные с землей: земляные работы, закладка фундамента, начало строительства, въезд в новый дом, старт крупного проекта.

Если что-то в области бизнеса — тоже лучше назначайте все важное на этот день. Хорошо запускать, стартовать, отправляться в путешествия, торжественно что-то начинать.

Хорошо в такой день также искать медицинской помощи и начинать новую жизнь — это скрытое послание для пар, которые мечтают завести малыша. Словом, чем больше активности в этот день, тем лучше.

К тому же вся энергия, которую вы затратите на активность сегодня, вернется сторицей — в виде финансовых бонусов, хорошего здоровья и других весьма наглядных подарочков. Все, что связано с поиском богатства и славы, пройдет успешно.

Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

Пятница, 27 июня 2025 года

День Огненного кролика

5-tv.ru

В этом дне преобладают две неприятные звезды Абордажного крюка и Красного феникса. Энергетическая картина вырисовывается малоприятная, и единственное, что ее немного сглаживает, — это умеренно позитивная структура «Звезда следует за Луной».

Она сулит карьерные успехи, но предостерегает от пламенных вспыльчивых реакций — выигрывает тот, кто действует мягко, вдумчиво, анализирует входящую информацию.

Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

Суббота, 28 июня 2025 года

День Каменного дракона

5-tv.ru

Содержит убивающую (или разящую) энергию, или Ци, и не годится для важных дел. При этом хорошо сегодня проводить встречи, отдыхать, заниматься мелкими домашними делами.

Большинство из дел, кстати, обещает получить достойное завершение благодаря главной звезде Джи Фу.

Совет: общайтесь и заводите связи. Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

Воскресенье, 29 июня 2025 года

День Земляной свиньи

5-tv.ru

День содержит звезду болезней, и поэтому не годится для обращения за медицинской помощью.

Офицер дня — закрытие, способствует успешному завершению дел. Поэтому планируйте это воскресенье тихим и уютным, по возможности.

Совет: выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.