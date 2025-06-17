Самая престижная гонка кольцевого сезона пройдет на автодроме «Игора Драйв»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

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Ожидается рекордное количество участников на новых автомобилях.

На автодроме «Игора Драйв» 26 июля состоится самая статусная гонка в рамках российского кольцевого сезона. Мероприятие пройдет в рамках первого дня фестиваля GARAGE FEST.

В ходе соревнований зрители смогут наблюдать за демонстрацией редких копий исторических машин «Руссо-Балт С24/55» и Blitzen-Benz, которые были специально изготовлены для съемок фильма «Битва моторов».

В этом сезоне ожидается рекордное количество участников на новых автомобилях. Они будут соревноваться на скоростной трассе, где есть много возможностей для обгона. В соревнованиях примут участие автомобили четырех классов: от мощных спортивных прототипов до машин класса GT Light. На участие в гонке 2025 года было подано 56 заявок от экипажей.

На фестивале будут представлены классические и модернизированные автомобили, пройдут соревнования по дрэг-рейсингу, лекции от проекта «Автокультура» с участием экспертов и коллекционеров, а также шоу-заезды супермощных дрэгстеров и промодов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на автодроме «Игора Драйв» прошел второй этап чемпионата России по гонкам.