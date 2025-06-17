Из Парижа с жаждой страсти: Фанни Ардан представила в Москве свой моноспектакль

Фото, видео: Marechal Aurore/ABACA/ТАСС; 5-tv.ru

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Показы постановки прошли в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» на Другой сцене театра «Современник».

Звезда французского кино Фанни Ардан привезла в российскую столицу свой моноспектакль «Жажда страсти». В беседе с 5-tv.ru она рассказала, в чем заключается главная идея постановки.

«Я всегда играла роли, которые я очень люблю», — начала свою речь актриса на пресс-подходе.

Ардан призналась, что не смогла бы сыграть персонажа, с которым она себя не ассоциирует.

По ее словам, «Жажда страсти» — это, прежде всего, история о любви и о том, как сложно выжить этой любви, когда существует долг и религиозные верования.

«Я всегда думала и продолжаю думать, что любовь — это самое важное, что есть в жизни. И ты поворачиваешься к чему-то другому, только когда ее потерял», — говорит Ардан.

Актриса уверена: человек должен посвятить всю жизнь тому, чтобы искать любовь, ведь в ней всегда главный смысл.

Показы спектакля «Жажда страсти» прошли 13 и 14 июня в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» на Другой сцене театра «Современник». В столицу французская актриса прибыла 12 июня.

Ее встретил художественный руководитель Театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков и провел гостье экскурсию по театру.

«Жажда страсти» была поставлена в Театре Мариньи в Париже в прошлом году под руководством режиссера Катрин Шауб по роману Лоранс Плазене «La blessure et la soif».

Это драматическая история любви знатной дамы и молодого офицера, и окунают зрителя в атмосферу Франции XVII века.

Спектакль открывает зрителям самую суть страсти, которая изводит душу, тело и мысли в своем стремлении к недостижимому. Это любовь с первого взгляда, которая будет длиться всю жизнь. Она будет полна желания, потерь, отречения и прощения.

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