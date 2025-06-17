Израиль готовит новые атаки на Иран

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

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ЦАХАЛ планирует ударить по ядерным объектам противника.

Сегодня военное командование Израиля анонсировало новые атаки на Тегеран. По данным ЦАХАЛ, целями могут стать до десяти ядерных объектов. Всего за пять дней конфликта иранцы запустили более четырехсот баллистических ракет и сотни ударных беспилотников. О ситуации в Тель-Авиве — корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«Вы можете увидеть еще очень много других автобусов, которые также пострадали. Посмотрите, какой масштаб разрушений от одной всего лишь баллистической ракеты. И сейчас посмотрите, где упала сама баллистическая ракета. Вы можете видеть, что очень близко. Тут находится жилой район в центре Израиля. И также там есть детские сады, школы находятся тут. Это очень близко», — рассказал Никита Кулюхин.

«А вот эта громадная воронка — последствия взрыва этой ракеты. Всего лишь одна баллистическая ракета, и она упала вот сюда, внутрь. И посмотрите масштаб. Я вот внутрь спускаюсь, посмотрите, насколько это глубоко, насколько это опасно тут находиться. Вот это масштаб одной баллистической ракеты. Посмотрите, насколько я маленьким тут выгляжу, внутри этого кратера», — добавил корреспондент.