Тигр, цветы и гранат: до старта ПМЭФ осталось меньше суток

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru

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На площадке форума завершаются последние приготовления.

До официального старта форума меньше суток. На площадке идут последние приготовления. Вот так готовят стенд для одного из крупнейших производителей минеральных удобрений. Для украшения привезли десятки букетов самых разных цветов.

Центр «Амурский тигр» установил в фойе здания «Экспофорума» уникальную скульптуру дальневосточного хищника из янтаря весом 53 килограмма.

А страны-участницы привезли характерные для их регионов продукты. Так, например Грузия представит гранат, а Белоруссия — картошку.