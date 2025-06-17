Биометрия станет доступна на внутренних рейсах в Пулково в дни ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru

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Система проходит финальные проверки.

Иностранные делегации одна за другой прибывают в Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В дни проведения мероприятия пассажиры аэропорта Пулково будут проходить паспортный контроль по биометрии.

«Я думаю, что это занимает меньше времени на регистрацию, это как-то индивидуально. Если у тебя биометрия как-то зарегистрирована в базу данных. Ты раз, быстро все прошел. Это меньше времени занимает», — поделился житель Биробиджана Евгений Фролов.

Сейчас систему финально проверяют. После завершения тестирования попасть на рейс без предъявления паспорта смогут все пассажиры внутренних рейсов, которые заранее зарегистрировались в Единой биометрической системе. Вместо паспорта надо будет отсканировать QR-код на посадочном талоне и посмотреть в терминал.