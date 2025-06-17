Вулкан Левотоби в Индонезии выбросил столб пепла высотой 11 километров
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Фото, видео: www.globallookpress.com/BNPB; 5-tv.ru
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Ученые уже повысили уровень опасности до максимального.
В Индонезии на видео попало одно из самых красивых извержений. Вулкан Левотоби на юго-востоке страны выбросил огромный столб пепла на высоту 11 километров.
Вулканологи уже повысили уровень опасности до максимального и предупредили о возможных потоках лавы.
Сообщений о жертвах не поступало, но власти попросили жителей и туристов держаться минимум в семи километрах от вулкана и надеть маски для защиты от пепла.