Вулкан Левотоби в Индонезии выбросил столб пепла высотой 11 километров

Фото, видео: www.globallookpress.com/BNPB; 5-tv.ru

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Ученые уже повысили уровень опасности до максимального.

В Индонезии на видео попало одно из самых красивых извержений. Вулкан Левотоби на юго-востоке страны выбросил огромный столб пепла на высоту 11 километров.

Вулканологи уже повысили уровень опасности до максимального и предупредили о возможных потоках лавы.

Сообщений о жертвах не поступало, но власти попросили жителей и туристов держаться минимум в семи километрах от вулкана и надеть маски для защиты от пепла.