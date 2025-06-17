«Ростех» в несколько раз нарастил производство систем РЭБ и беспилотников

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Президент России и глава корпорации обсудили развитие ВПК в условиях СВО.

Восемьдесят процентов вооружения и техники, поступающей в зону специальной военной операции, производятся на заводах «Ростеха». И эту технику постоянно совершенствуют. Как именно — рассказал Владимиру Путину генеральный директор корпорации Сергей Чемезов. С начала СВО большинство предприятий перешло на трехсменный режим работы. О том, как выпускается отечественное оружие — в материале корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Пока на конвейере «Уралвагонзавода» ставят башни модернизированным Т-72, на полигоне проводят испытания танка Т-90 «Прорыв» с обновленной электроникой и защитой от дронов. Всю эту технику вскоре отправят в зону СВО.

А за семь тысяч километров отсюда, в Комсомольске-на-Амуре, с аэродрома взлетает новейший Су-35 — в поддержку нашим боевым подразделениям.

Российская промышленность встала на военные рельсы. Многие оборонные предприятия сейчас работают в три смены. О развитии ВПК и новых военных разработках Владимир Путин говорит с главой корпорации «Ростех».

«Панцирь», модель «СМД-Е». Отличается от предыдущей модели тем, что установлены там мини-ракеты и боекомплект увеличился в четыре раза. Сегодня вместо 12 — 48 ракет», — рассказал гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В этом году представлено немало новых разработок, которые планируют применять на фронте. Это и лазерные системы противодействия беспилотникам — сейчас идут испытания на секретных полигонах.

И новейшие системы радиоэлектронной борьбы, которые должны подавлять дроны любых типов.

«Новый комплекс. Называется „Серп-ВС13Д“. Он способен обнаруживать и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот», — добавил Чемезов.

В прошлом году «Ростех» представил еще одну разработку — колесный дрон «Депеша». Он уже помогает нашим бойцам доставлять грузы, используется и как ударный беспилотник.

Каждый год Россия наращивает производство вооружения. Только в 2024-м выпустили на 100% больше танков, на 200% — систем РЭБ и на 300% — беспилотников.

Санкции, конечно, бьют по нашему производству, но промышленность перестраивается. И кто в итоге теряет от ухода с российского рынка — большой вопрос.

Оборонка продолжает увеличивать обороты, ведь даже нынешних пока недостаточно. По оценкам военных экспертов, для стремительного продвижения на фронте нужно еще вдвое нарастить производство тяжелой техники и втрое — беспилотников.