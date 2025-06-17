Прокурор запросил 13 лет для спрятавшего труп в «Запорожце» Куценко мужчины

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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Подозреваемый просил закрыть заседание из-за угроз сокамерников, однако суд не удовлетворил ходатайство.

Гособвинение настаивает на том, чтобы признать виновным Альберта Абдуллина — человека, который убил женщину и спрятал ее тело в машине заслуженного артиста РФ Гоши Куценко. Прокурор запросил для подозреваемого 13 лет колонии строго режима. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Дорогомиловского районного суда Москвы.

Абдуллин просил закрыть заседание из-за угроз сокамерников, но суд не удовлетворил ходатайство.

Согласно версии следствия, незадолго до убийства Абдуллин вместе со своей знакомой распивали алкоголь, после чего между ними возникла ссора. Мужчина нанес своей спутнице 26 ножевых ранений в области жизненно важных органов. Тело спрятал в машине, которая принадлежит Гоше Куценко.

Труп женщины обнаружили в припаркованном на Кутузовском проспекте «Запорожце» Гоши Куценко 19 января. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Источник 5-tv.ru сообщал, что актер давно не пользуется этим автомобилем, а вот бездомные часто ночуют в салоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спрятавший тело женщины в «Запорожце» Гоши Куценко мужчина арестован.