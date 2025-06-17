Появились кадры обстрела ВСУ жилых домов в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Несколько жилищ в селе Пригородняя Слободка уничтожены, еще 15 получили повреждения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Пригородняя Слободка в Курской области. В результате были уничтожены несколько жилых домов, еще 15 получили повреждения. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Предположительно, сюда прилетела ракета образца НАТО HIMARS. Уничтожено несколько домов, еще с десяток повреждены», — рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Пострадавших в результате атаки нет. Местная жительница рассказала, что ей пришлось прятаться за кирпичной стеной в ванной комнате во время обстрела. Первое, что она увидела, — столб черного дыма, который валил из соседнего дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. Был атакован жилой дом в квартале, где полностью отсутствует военная техника. О том, что удар был совершен РСЗО HIMARS, свидетельствуют найденные на месте происшествия осколки. Позднее они будут отправлены на экспертизу, цель которой — уточнить тип и вид снаряда. Пострадали по меньшей мере десять человек.