Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это был ключевой форпост боевиков ВСУ в ЛНР на протяжении более двух лет.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры из освобожденного российскими военными населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР).

Это был ключевой форпост боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР. Вражеские силы удерживали позиции в этом населенном пункте больше двух лет, обеспечивая прочную защиту своих войск на правом фланге Северского направления.

После освобождения населенного пункта общая линия фронта заметно сдвинулась. Теперь российские подразделения успешно пробивают себе путь к поселкам Григоровка и Серебрянка, пытаясь занять господствующие высоты на этом участке фронта.

В этой местности открытое передвижение практически невозможно. Помогают подземные коммуникации некогда промышленного поселка. Благодаря этим трубам у боевиков получалось долго держать оборону в Белогоровке. Известно, что на данный момент вся местность заминирована.

Единственная активность противника здесь — дроны, но их в большинстве случаев удается сбивать нашим стрелкам.

Долгое время на территории этого населенного пункта велись ожесточенные бои. Еще в 2022 году Белогородка ушла под контроль российской армии, но затем территория частично попала под власть киевского режима.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились подробности освобождения Ульяновки.