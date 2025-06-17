Какие мероприятия проекта «Лето в Москве» проведут для детей на этой неделе

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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Многое будет интересно и родителям.

Возможность поиграть в ретро игры на приставках разного поколения появится у юных жителей Москвы в рамках проекта «Лето в Москве» для детей». Это анонсировал портал mos.ru.

С 18 по 22 июня на площадках столицы пройдут различные мероприятия для детей и их родителей. Например, на Тверском бульваре можно будет проявить свои геймерские способности на различных консолях прошлых лет.

Кроме того, там под наблюдением профессионалов можно принять участие в пиклболе, городках, петанке, крокете, пинг-понге и взобраться на скалодром. Также на Тверском бульваре пройдет чемпионат по игре в «Камень, ножницы, бумага». Подобные соревнования также будут на Нагорной улице 18 июня, Воронцовском парке — 19 июня и 20-го на Феодосийской улице.

Есть возможность и приобщиться к искусству. Мастер-классы по рисованию в разных техниках будут проходить с 18 по 20 июня на Чистопрудном и Сретенском бульварах.

На Болотной площади 19 июня пройдут уроки по изготовлению браслетов и показ фильма «Федя. Народный футболист».

Все лето по пятницам, субботам и воскресеньям в кинопарке «Москино» и в Измайловском парке артисты цирка будут показывать различные представления.

А 21 июня в Пушкинском сквере пройдут чтения детских сказок и мастер-классы по созданию аппликаций для детей от шести до девяти лет. 22 июня там будет презентация книги «Письма Лидочки М», посвященной детям войны. А также актер Антон Шагин прочитает отрывки из своей книге «Небыляндия. Стихи для детей».

В кинопарке «Москино» 21 и 22 июня пройдут прогулки и семейные экскурсии, на которых можно узнать, как снимают кино, и посмотреть декорации, воплощающие архитектуру различных стран и эпох.

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