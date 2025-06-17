Врач Мэттью Перри признался, что виновен в смерти звезды

Фото: Brian Ach/AP/ТАСС

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Доктору, давшему звезде «Друзей» смертельную дозу наркотиков, грозит до 40 лет лишения свободы.

Доктор Сальвадор Пласенсия, который привез Мэттью Перри смертельную дозу наркотиков признал себя виновным в его смерти. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на судебные документы.

Жуткие подробности смерти звезды сериала «Друзья» вскрылись накануне в ходе заседания. Сальвадор Пласенсия признался, что поставил актеру кетамин без медицинского назначения. Помимо этого, по словам врача, он не раз приезжал к Мэттью, чтобы поставить инъекцию.

Также в качестве доказательства на заседании была показана переписка, в которой Сальвадор Пласенсия крайне негативно обсуждает действия актера со своим другом. Из нее в том числе можно сделать вывод, что Перри покупал запрещенный препарат за очень большие деньги. А Пласенсия был этому рад и не хотел ухода щедрого спонсора.

Также была найдена переписку, в которой говорится, что в день трагедии врач пообещал вколоть лишь одну дозу. При этом, если нужно, то он был готов поставить все необходимое.

Теперь Сальвадору Пласенсии грозит до 40 лет лишения свободы и штраф в размере двух миллионов долларов.

Звезда популярного американского сериала «Друзья» на протяжении многих лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Его не стало 28 октября 2023 года. Причина смерти — передозировка наркотиков. Актеру было 54 года.

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