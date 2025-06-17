В РФ стартовал благотворительный проект «Рыцари детства»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Он посвящен проблемам детства и благотворительности.

Российский детский фонд объявил старт проекта «Рыцари детства». Он направлен на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам детства и благотворительности. Для этого в прошлом году учредили Международную гуманитарную премию «Совесть».

Как она пройдет во второй раз, сегодня обсудили в Москве. В первый год в оргкомитет поступило более 300 заявок из 63 регионов. Среди кандидатов были педагоги, врачи, библиотекари, социальные работники, деятели искусства, военнослужащие, благотворители, волонтеры.

«Наша задача сделать так, чтобы премия „Совесть“ вошла в десятку самых престижных и известных общественных наград нашей страны», — отметил президент Международной ассоциации детских фондов Дмитрий Лиханов.

Сбор заявок начался. Подать их можно в семи номинациях: «Милосердие и забота», «Благотворительность», «Духовная защита», «Во имя мира и жизни», «Искусство ради добра». А также Гран-при — за выдающиеся заслуги в деле защиты детства и специальная премия по литературе. Имена лауреатов премии назовут 13 сентября, церемония награждения пройдет 14 октября в Москве