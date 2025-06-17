В Европе хотят избавиться от Урсулы фон дер Ляйен
Фото, видео: SPENCER COLBY/EPA/ТАСС; 5-tv.ru
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Румынский политик призвал сместить председателя ЕК.
Высокопоставленные чиновники Евросоюза намерены избавиться от Урсулы фон дер Ляйен.
Румынский лидер оппозиции Джордже Симион сообщил о начале сбора подписей для вынесения ей вотума недоверия. Он призвал всех объединиться в этой борьбе. Чтобы инициатива прошла на голосование, ее должны поддержать более 70 евродепутатов.
Ранее Симион обвинил Урсулу во вмешательстве в румынские выборы. По его словам, он потерпел поражение в президентской гонке из-за того, что Еврокомиссия весь год способствовала победе своего кандидата.