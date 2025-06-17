Спрос на отдых в ОАЭ у россиян рухнул на 40 процентов

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Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

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Продажи туров в Египет также снизились.

Российские туристы на фоне обострения ближневосточного конфликта отменяют путешествия. Также сообщается, что спрос на поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) упал на 40%.

Некоторые путешественники, оплатившие отпуска, переносят даты. Но есть и те, кто просит операторов вернуть деньги. Туры в Египет пока не отменяют, но объем продаж снизился.

Эксперты напоминают о безопасности внутреннего туризма и большом перечне других зарубежных направлений, куда можно поехать этим летом.