Количество пострадавших при ударе ВСУ по Донецку увеличилось до 14

Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевики ударили по жилому дому. Сейчас на месте обрушения специалисты разбирают завалы.

Четырнадцать мирных жителей получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Информация о погибших сейчас еще уточняется. Националисты били прицельно по жилому дому. Здание полностью разрушено. Ударной волной выбило стекла в соседних многоэтажках. Предварительно, боевики запустили ракеты HIMARS.

«Когда с коридора мы вышли посмотреть, выскочили на балкон, там дым, все было. Еще минут пять прошло после прилета. В соседней квартире посыпались стекла, лежали антимоскитные сетки. Нам просто повезло», — рассказала местная жительница Елена.

Сейчас на месте обрушения специалисты разбирают завалы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.