«Наигралась»: Инстасамка начала сводить татуировки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певица решила вернуть себе естественную красоту.

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева. — Прим. ред.) начала избавляться от татуировок. Процесс удаления рисунка она показала на своей странице в Instagram*.

Дарья выложила подборку снимков, сделанных в первый месяц лета. На одном из них был запечатлен процесс удаления татуировки — девушки с двумя рогами. На прочих — поход с супругом, рэпером Moneyken, в Третьяковскую галерею, работа над парфюмерным брендом и выходные на природе.

Фото: Instagram*/instasamka

Тренд на естественность не обошел стороной российский шоу-бизнес: Инстасамка также вывела филлер из губ. По словам артистки, эти вмешательства принесли ей больше проблем, чем пользы, а ликвидировать последствия оказалось очень непросто.

«Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь (осталось брови вернуть)», — писала Дарья в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Ярушин пытался избежать суда с Инстасамкой, но его старания оказались напрасны.

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