Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадали по меньшей мере десять человек.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ленинский район Донецка. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Атака пришлась на жилой дом. Пострадали по меньшей мере десять человек. Четверо получили легкие ранения, у остальных — травмы разной степени тяжести. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал РИА Новости, что всем им оказывается медицинская помощь.

Повреждены также два коммунальных предприятия, отметил Кулемзин. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Я когда это все услышала, я убежала и спряталась, честно говоря. Страшно. Около шести было прилетов», — рассказала местная жительница.

Отмечается, что следователями СК РФ производится фиксация последствий обстрела со стороны ВСУ. В результате осмотра места происшествия установлено, что был атакован жилой дом, расположенный в квартале, где отсутствует военная техника. О том, что удар был совершен РСЗО HIMARS, свидетельствуют найденные осколки. Позднее их отправят на экспертизу с целью уточнения конкретного типа и вида снаряда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ преодолели болота и танковый ров ВСУ при заходе в село Комар в ДНР. Этот населенный пункт ключевым узлом обороны украинских боевиков на западе Донбасса.

Бойцы группировки «Восток» взяли в плен нескольких боевиков ВСУ и заставили их докладывать своему командованию, что все спокойно. В это время в село Комар уже заходили первые группы российских военных.