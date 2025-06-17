«Никому не говорила»: Жасмин впервые станет бабушкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Старший сын певицы и его супруга ждут пополнения в семье.

Певица Жасмин впервые станет бабушкой. Счастливым известием она поделилась в интервью телеведущей Светлане Бондарчук.

«Никому не говорила. У нас скоро будет внук или внучка. Мой сын Михаил и его жена Ева ждут первенца. Пол они пока держат в секрете. Но мне все равно. Главное, чтобы ребенок был здоров», — рассказала певица.

Невестка Жасмин — бывшая фигуристка Ева Хачатурян. В апреле 2024 года она вышла замуж за старшего сына певицы, Михаила Семендуева. Тот сделал предложение девушке в секрете от матери, а позднее поставил ее и своего отчима, бизнесмена Илана Шора, перед фактом.

Жасмин, хоть и не знала ничего о невестке, приняла выбор сына. Отношения в семье сложились теплые, певица сразу начала называть Еву дочерью.

«Я била в колокола каждый день своим детям. Честно, мне кажется, они от меня офигели в какой-то момент. «А баба Сара (настоящее имя Жасмин. — Прим.ред.) когда будет?» — делилась певица в интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Жасмин заявила о желании принять участие в «Интервидении».