Иностранные режиссеры побывали в кинопарке «Москино» и на Киностудии Горького

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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Члены международной делегации по достоинству оценили условия, которые создаются в Москве для кинопроизводителей.

Блогеры, журналисты, режиссеры, продюсеры, операторы и корреспонденты из 20 стран посетили площадки московского кинокластера в рамках XIX Международного молодежного медиафорума «Диалог культур», который прошел в мае. Об этом сообщает портал mos.ru.

Гости смогли оценить масштаб и возможности кинопарка «Москино», который включает в себя такие площадки, как «Центр Москвы», «Ковбойский городок», «Хромакей», «Самолет ТУ-154», «Улицы Берлина», «Соборная площадь Москвы» и «Палаты Князя Андрея», «Дальневосточный город», «Москва 1940-х», «Глухая деревня» и «Уездный город».

«Здесь можно производить съемки фантастических картин, используя натурный хромакей, и исторических, снимая на площадках „Соборная площадь“, „Улицы Берлина“ и „Москва 1940-х“. Это масштабный проект, которому нет равных в Европе», — поделился своим мнением режиссер из Индии Арун Чадха.

Члены международной делегации также посетили старейшую и крупнейшую киностудию — Киностудию Горького, которая в этом году отмечает 110-летие.

«Москва — это город, в котором можно и нужно снимать фильмы, для этого здесь есть все», — отметил сербский режиссер-документалист Милан Янкович.

Для иностранных кинопроизводителей в Москве предусмотрены меры поддержки. С 1 апреля действует грант на производство международных фильмов в Москве. На него могут претендовать команды, состоящие из московских и иностранных кинокомпаний.

Специалисты отрасли смогут получить компенсацию до 30% от затрат на производство фильмов. Максимальная сумма выплат по одному проекту — 50 миллионов рублей. Эта новая мера поддержки усилит потенциал московского кинокластера и сделает город еще более привлекательным для участников международного кинорынка.