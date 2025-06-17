Железнодорожные перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновляются

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В РЖД отметили, что купить билет на рейс в столицу КНДР можно в кассах максимум за 60 суток до отправления.

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновляются во вторник, 17 июня. Рейсы запустят впервые после перерыва из-за пандемии коронавируса в 2020 году, сообщили в РЖД.

Пассажирские перевозки между РФ и КНДР были приостановлены в феврале 2020 года. Уже в декабре 2024 года стало известно о возобновлении железнодорожного сообщения между Туманганом (КНДР) и Хасаном (Россия).

Теперь в график вернутся и беспересадочные поезда между Пхеньяном и Москвой. Это состав локомотивов и вагонов, эксплуатируемый железными дорогами КНДР. Ходить будет два раза в месяц: отбывать из Пхеньяна — 3-го и 17-го числа, прибывать в Москву — 11-го и 25-го.

Уехать из Москвы в столицу КНДР можно будет 12-го и 26-го числа, прибыть в Пхеньян — 20-го и 4-го. В РЖД отметили, что билеты на рейс можно приобрести в железнодорожных кассах не более, чем за 60 суток до отправления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой. Это сделает путешествия комфортнее и безопаснее.