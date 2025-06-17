«Ну выпил, психанул»: Маликов признался, что поднимал руку на жену

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец рассказал, почему так вышло.

Дмитрий и Елена Маликовы вместе с 1992 года. У возлюбленных двое детей — дочь Стефания и сын Марк. Супруги уже давно зарекомендовали себя гармоничной и крепкой парой в российском шоу-бизнесе. Правда Дмитрий Маликов подчеркивает, что их отношения с женой далеко не самые идеальные.

Как пишет 7Дней.ru, супруги в 2008 году пережили кризис в отношениях, что могло привести к разводу. Тем не менее, благодаря женской мудрости Елены их брак сохранился.

«Ее мудрость — в умении держать ситуацию в балансе», — поделился Дмитрий.

Несмотря на красивую картинку со стороны, вскрылась правда о скандальном инциденте с рукоприкладством Маликова. Не так давно его жена Елена призналась, что муж тогда ударил ее.

В свое оправдание Дмитрий заявил, что был пьян и не сдержал эмоций.

«40 лет мне было. Ну выпил. С кем не бывает. Психанул. Не было никаких там экстремальных моментов», — рассказал музыкант в интервью Лауре Джугелии.

Также артист добавил, что в приступе гнева становится абсолютно непредсказуемым. Так, Маликов разбил стеклянную банку с орехами из-за того, что был зол на супругу.

«Помню была большая банка, кто-то мне дарил, там были то ли орехи, и я взял как разбил ее в коридоре», — рассказал артист.

Певец признался, что «самый большой грех — это ярость», в таком состоянии можно совершить абсолютно разные вещи. Но, по словам Маликова, ярость ему не свойственна, хоть и может иногда накричать на помощницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Владимир Пресняков поддерживает запрет гаджетов в школах.