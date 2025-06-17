«В ЗАГСе была в черном»: Утяшева переживает, что не сыграла свадьбу с Волей

Утяшева переживает, что так и не сыграла свадьбу с Волей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В жизни телеведущей произошла трагедия, когда она собралась пойти под венец.

Телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля женаты уже около 13 лет. Они с легкостью могут похвастаться своей порядочностью и искренними чувствами по отношению друг к другу.

Несмотря на взаимную любовь, супруги так и не сыграли красивую и пышную свадьбу с традиционным свадебным платьем. Ляйсан, по словам 7Дней.ru, тяготит эта мысль, но на то были причины.

Все из-за того, что у гимнастки в 2012 году умерла мама. У женщины случился тромбоз. Утяшева переживала утрату самого близкого человека и посчитала неправильным устраивать торжество и надевать белое платье.

Спортсменка рассказала, что долго переживала на эту тему, ведь для любой девочки важно выйти в красивом белом платье.

«У меня этого не было, поскольку мы поженились в тот год, когда ушла моя мама, и я в ЗАГСе была в черном. Паша был в сером», — поделилась Ляйсан.

Также телеведущая добавила, что они с мужем всякий раз хотят сыграть свадьбу и в моменте, когда уже пора звать гостей, избранники «смотрят друг на друга» и решают провести этот день только вдвоем, даже подумывают уехать куда-то вместе.

Кроме того, Ляйсан иронично сообщила, что называет себя и мужа «тихушниками» из-за предпочтений в пользу тихих семейных посиделок вместо шумных мероприятий.

Ранее в 5-tv.ru рассказали о том, что в Латвии ограничили возможность въезда в страну Павлу Прилучному.