Внутренний раскол: Трамп досрочно уехал с саммита G7 в Канаде

Фото, видео: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС; 5-tv.ru

Американский президент считает, что если бы Россия была в объединении, то сейчас бы не было никакого конфликта.

Личный борт американского президента сейчас экстренно возвращается с саммита G7 в Канаде. Не исключено, что поспешный отъезд связан с событиями на Ближнем Востоке. Решение Дональда Трампа некоторые уже назвали пощечиной. Поскольку дальнейшие дискуссии без главного партнера становятся бессмысленными. Ведь это уже не «Большая семерка». О внутреннем расколе говорит и то, что по итогам саммита не планируется никаких совместных заявлений. О том, как Трамп спутал карты — обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Фотосессия на фоне этих канадских хребтов явно задумывалась как символ самых высоких отношений внутри «Большой семерки». Все было готово, чтобы увековечить величие и этих гор, и тех, кто взбирался на них, словно на политический Олимп. Но в объектив истории попадает только тектонический разлом — Трамп досрочно покидает саммит. Вершины провала.

Причина отъезда всем очевидна: ирано-израильское обострение. Похоже, и сами Штаты уже на грани войны. Однако на вопрос о возможном вмешательстве Трамп все-таки не отвечает, оставляя пространство для очень уж тревожных догадок.

«Я думаю, что Иран в принципе уже за столом переговоров. Они хотят заключить сделку. И как только я уеду отсюда, мы будем что-то делать. Я думаю, что сделка будет подписана, или произойдет что-то, но сделка будет подписана. Я думаю, что Ирану глупо не подписать ее», — заявил президент США Дональд Трамп.

И, видимо, уже на ходу, он набивает самый настоящий ультиматум Тегерану — как всегда, заглавными буквами в своей соцсети. «Иран не может иметь ядерного оружия». И вот уже даже Макрон, обычно воинственный в такие моменты, предостерегает западную коалицию от ошибок прошлого, как это было в Ираке и Ливии во время вооруженных переворотов и насильственной смены лидеров.

«Я считаю, что народы суверенны. Они меняют своих лидеров сами, и что все те, кто пытался сменить режимы посредством забастовок или военных операций в прошлом, совершали стратегические ошибки. Этому нас учит опыт, и я не думаю, что иностранные державы должны менять нынешние политические режимы», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Но и дипломатический путь их как будто бы не очень устраивает. Особенно если он исходит от России, обладающей реальными рычагами влияния. Немецкий канцлер, похоже, решил особенно выделиться на этом фоне.

Вот только в Белом доме так больше не считают. До своего отъезда Трамп скандально срывает всю антироссийскую повестку саммита, выражая как раз сожаление из-за отсутствия Москвы на саммите.

«Когда-то G7 была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели видеть в ней Россию. Я бы сказал, что это было ошибкой, потому что я думаю, что сейчас не было бы войны, если бы Россия была в G8», — отметил американский президент.

А следом сенсационно подвергает критике западные санкции, признав, что они больно бьют, скорее, по своим же авторам.

«Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это стоит США огромных денег. Санкции это не улица с односторонним движением», — заключил Трамп.

Спутал «Большой семерке» все карты, даже декларацию саммита в этот раз принимать не стали, ограничившись максимально коротким коммюнике с очень осторожными формулировками, в том числе по России. Вероятно, об этом, прикрывая свои рты, недоуменно шептались Эмануэль Макрон и Джорджия Мелони, демонстративно закатывая глаза.

Трамп уехал, но остальные, вероятно, только выдохнули после этого.