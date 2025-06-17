Спасет прививка: более 300 тысяч человек пожаловались на укусы клещей в России

Более 300 тысяч человек пожаловались на укусы клещей в России

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Они могут быть переносчиками опасных заболеваний, например, энцефалита.

Более 300 тысяч россиян обратились к медикам с жалобами на укусы клещей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Больше всего случаев в Сибири — в Красноярском крае, Томской и Кемеровской областях. Случаи были зафиксированы и на Урале, а также в Удмуртии и Кировской области.

Всех клещей проверяют в лабораториях. Они могут быть переносчиками заболеваний. Так, почти половина исследованных клещей в Приморье оказалась заражена.

От переносимого ими энцефалита защищает прививка. В этом сезоне вакцинацию прошли свыше трех миллионов человек. Кроме того, специалисты обрабатывают парки, базы отдыха и другие места скопления людей.