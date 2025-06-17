Три сотрудника иранской телекомпании погибли при атаке Израиля

Фото, видео: Reuters/HAMID AMLASHI; 5-tv.ru

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Обстреляв гражданский объект, израильское командование фактически нарушило нормы международного права.

Сирены воздушной тревоги этим утром звучали в Израиле. ЦАХАЛ сообщил о массированной атаке со стороны Ирана.

Под огнем оказался центр страны, включая Тель-Авив. Люди в панике бежали в укрытия. Ракеты-перехватчики не смогли поразить все воздушные цели, а порой и вовсе давали осечку.

Израиль атакуют не только ракетами, но и дронами. Главной целью объявлена военная база, откуда ЦАХАЛ накануне нанес удар по иранскому государственному телеканалу.

Все произошло в прямом эфире. В результате нападения погибли три сотрудника телекомпании. Обстреляв гражданский объект, израильское командование фактически нарушило нормы международного права. А уже этим утром вновь открыло огонь по столице Ирана.