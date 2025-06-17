Мотаем на ус: что раздражает руководителей в подчиненных

Фото: 5-tv.ru

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Как не испортить репутацию на работе?

Больше всего раздражают работодателей сотрудники, которые перекладывают ответственность на других. Об этом написало издание Газета.ру со ссылкой на опрос, проводимый сервисом по поиску работы и аналитиками ИТ-колледжа.

Больше всего негодования у работодателей вызывают люди, которые перекладывают ответственность на других. Это качество подчеркнули 63% опрошенных. Еще одна черта подчиненных, которую не любят руководители, — невнимательность. Ее отметили 57% респондентов.

Еще 51% респондентов заявили, что их раздражает непунктуальность и нежелание выполнять поставленные задачи. В данный список также попали такие черты, как несамоорганизованность (44%) и отсутствие желания развиваться (36%).

В ТОП раздражающих должностей возглавили менеджеры по продажам. Их упомянули 31% руководителей. Представители клиентского сервиса — 27%, маркетологи и те, кто занимается рекламой — 21%. Завершают список финансисты и бухгалтера, их отметили более 20% респондентов.

Самые ценные навыки у сотрудников, по мнению опрошенных, — это умение работать в команде — 60%, грамотная коммуникация — 47%, а также креативность и умение применять в работе новые технологии — 32%.

Многие респонденты готовы помочь подчиненным улучшить свои навыки. Об этом заявили 92% опрошенных. Кроме того, 21% руководителей готовы выделить деньги на создание и внедрение новых систем, которые позволят усовершенствовать работу сотрудников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подписал закон о защите работников от необоснованного снижения премий.