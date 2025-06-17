«Их тянет к нам»: Буйнов рассказал, как к русским относятся европейцы

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

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Певец привел в пример свою знакомую, которая много лет живет в Италии.

Народный артист России Александр Буйнов рассказал, как в Европе относятся к русским. По его мнению, за рубежом простые люди ничего плохого про граждан РФ не думают.

«Их тянет к нам», — отметил артист в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании Дня России на Красной площади.

Александр Буйнов рассказал, что у него есть знакомая, с которой он раньше работал. Много лет назад она вышла замуж. Сейчас его подруга живет в Италии. Там женщина воспитывает двоих детей: мальчика и девочку. Ее наследники активно изучают русский язык, и, конечно, семья отмечает важные для нашей страны праздники — 9 Мая, Новый год и другие.

При этом знакомая Буйнова имеет греческие корни. Однако это несколько не мешает ей в Италии пропагандировать русскую культуру.

«Вся Европа к нам хорошо относится. А политическая верхушка (европейская. — Прим. ред.) — гнилая», — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что в День России на Красной площади состоялся масштабный концерт. Среди выступавших был Александр Буйнов. Перед тем, как выйти на сцену, он рассказал, что стало с музыкантами, которые решили эмигрировать на Запад.