«Пропал секс»: Тодоренко рассказала о проблемах в интимной жизни с Топаловым
Тодоренко рассказала, что у нее с Топаловым пропал секс после рождения ребенка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Паре помогли «качественные» свидания, которые им посоветовал семейный психолог.
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась проблемами в интимной жизни с 39-летним мужем — певцом Владом Топаловым. Об этом она рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой.
«У нас пропал секс. Были моменты, когда мне хотелось надеть вязанку старую, очки и качаться в своей качалке. У меня „голова болела“ полгода», — рассказала она.
Первые проблемы в интимной жизни знаменитостей появились после рождения сына Михаила. Решение было найдено одновременно необычное и простое. Паре помогли «качественные» свидания, которые им посоветовал семейный психолог. Также он предложил супругам «внести секс в календарь».
Тодоренко и Топалов познакомились на спектакле «Заложи жену в ломбард», где они исполняли роли супругов. По иронии судьбы они поженились и в реальной жизни. Свадьбу они сыграли в 2019 году, хотя брак знаменитости зарегистрировали в 2018-м.
В том же году у пары родился сын Михаил, а в 2022 году — Мирослав. Сейчас супруги находятся в ожидании третьего ребенка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеведущая Тодоренко в самом начале отношений с Топаловым уходила от него из-за пристрастия музыканта к алкоголю.