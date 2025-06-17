Вдох-выдох: пилот рассказал, как выжить при авиакатастрофе

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

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Главное — не поддаваться панике.

Во время экстренных ситуаций во время полета важно как можно меньше дышать, а также напрячь все мышцы и занять позицию, похожую на боксерскую защиту, когда голова прикрыта руками. Об этом aif.ru рассказал заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин.

«Чаще всего во время авиакатастроф люди погибают от удушья. Три-четыре вдоха достаточно, когда горит самолет, после чего человек уходит — он просто засыпает. Поэтому нужно стараться меньше дышать. Рекомендуется максимально нагнуться и сидеть в напряжении, чтобы все мышцы работали. Локти следует выставить в кресло перед собой, а голову прикрыть руками — такая группировка напоминает боксерскую защиту и помогает сохранить силы», — рассказал эксперт.

Базыкин подчеркнул, что в самолет необходимо брать с собой платок или любой похожий предмет, чтобы в случае задымления можно было закрыть нос и рот. Именно задымление при авариях на воздушных судах вызывает особые проблемы из-за содержащихся в дыме токсичных веществах. В такой ситуации важно сделать повязку и вдыхать воздух очень маленькими порциями через нос.

Также специалист призвал не поддаваться панике, из-за которой человек начинает глубже и чаще дышать, что снижает шансы на выживание.

Страшная авиакатастрофа произошла 12 июня в Индии. Всего через 30 секунд после взлета Boeing 787 Dreamliner, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение.

Эта катастрофа стала одной из крупнейших в истории Индии и первой для такой модели самолета. Почти все находившиеся на борту 242 человека погибли, а также не менее 28 на земле. Единственным выжившим стал 40-летний британец Вишваш Кумар Рамеш, занимавший место 11А. Рамеш получил травмы, но смог самостоятельно выбраться из обломков и добраться до больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что же помогло спастись единственному выжившему в авиакатастрофе в Индии.