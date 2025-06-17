Дерматолог назвала главные правила использования солнцезащитных кремов

Дерматолог Амосова: крем с высокой степенью SPF не защищает весь день

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Soeder; 5-tv.ru

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При постоянном пребывании на солнце средство необходимо обновлять каждые два-три часа.

Солнцезащитные средства необходимо использовать в пасмурную погоду и даже в зимнее время, иначе появляется риск фотостарения кожи. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-дерматолог и косметолог Галина Амосова.

«UVA-лучи, провоцирующие преждевременное старение и повреждение ДНК клеток, легко проникают через облака или стекло. Зимой же снег отражает до 80% UV-лучей, усиливая их воздействие, особенно в горах», — заявила специалист.

По словам эксперта, крем с высокой степенью SPF не защищает на протяжении всего дня. При нахождении на солнце крем необходимо обновлять каждые два-три часа, так как химические SPF-фильтры разрушаются, а физические смываются водой, потом и при трении об одежду.

Важно учитывать индивидуальные особенности кожи. SPF 100 необходим людям, склонным к пигментации, страдающим куперозом, розацеа, дерматитом и акне, а также в горах и на море. В обычных условиях достаточно и крема с SPF 50+ при проблемной коже.

Как отметила дерматолог, средство стоит наносить в определенных пропорциях: не менее половины чайной ложки на лицо и две столовых на тело. Делать это нужно заранее: за 15-20 минут до выхода на улицу.

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